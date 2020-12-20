التربية تعلن موعد امتحانات الدور الثالث للسادس الابتدائي والثالث المتوسط

2020/12/20 | 18:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الاحد، موعد امتحانات "الدور الثالث" للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 – 2020.

واوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي، وتلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الاول 2020)، ان "الامتحانات تبدأ يوم الأحد الموافق الـ3 من شهر كانون الثاني لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الاربعاء المصادف الـ13 من الشهر ذاته، ومن ضمنها ايام السبت ، حيث يتم تحديد الجداول الامتحانية من قبل إدارات المدارس".

وأشار البيان ان "من حق التلاميذ والطلبة ان يؤدون الامتحان بغض النظر عن عدد المواد الراسبين فيها، شرط ان تكون لديهم ارقام امتحانية واسمائهم موجودة في نسخ نتائج الدور الثاني في مراكز الفحص".

هذا والزمت الوزارة "جميع إدارات المدارس بالتقيد التام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم من وباء كورونا".

ونوهت الوزارة الى ان "الامتحانات سوف تجري أثناء الدوام الرسمي".

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