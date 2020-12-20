الدولار يطيح بموازنة العراق

2020/12/20 | 18:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر البنك المركزي في العراق قرارا بتغيير سعر صرف العملة أمام الدولار لتصبح 1450 دينارا..هذا القرار تزامن مع إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن بلاده تواجه انهيار النظام وأكد الكاظمي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2021، أن الحكومة أمام خيارين إما أن تدخل في عملية قيصرية للإصلاح، أو أن تبيع الوهم للناس

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