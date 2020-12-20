أمانة مجلس الوزراء تصدر إعماماً إلى الوزارات بشأن عمل مجلس الخدمة الاتحادية

2020/12/20 | 18:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، إعماماً خاصا بمتطلبات عمل مجلس الخدمة الاتحادي.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت اعماما الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، يقضي بالتنسيق المباشر بينها ومجلس الخدمة العامة الاتحادي من خلال استحداث موقعا الكترونيا، او تسمية مخول لتلبية متطلبات عمل المجلس انفا، والاجابة على المخاطبات الرسمية خلال (٢١) يوم عمل كحد أقصى".

وأشار البيان إلى أن "ذلك يأتي لتمكين مجلس الخدمة العامة الاتحادي من القيام بالمهمات الموكلة إليه بموجب القانون (٤ لسنة ٢٠٠٩)".

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