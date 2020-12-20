استنفار في دول العالم لمواجهة ’الجيل الثاني’ من كورونا

2020/12/20 | 18:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



سريعا جدا، كشفت العديد من الدول حول العالم عن التدابير الوقائية التي ستتخذها، وذلك على خلفية إعلان وز...

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