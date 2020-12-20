الانبار تحدد الرسوم المالية لتسجيل الدراجات النارية والهوائية

2020/12/20 | 18:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار…

أعلن معاون مدير دائرة مرور الانبار العميد نجم عبد حمادي، الاحد، الرسوم المالية لتسجيل الدراجات النارية والهوية في الدائرة المعنية .

وقال حمادي لـ /المعلومة/ إن “تسجيل الدراجة النارية ذات الاطارات الثلاثة ( الستوته ) بـ 300 الف دينار اما الدراجة ذات الاطاريين بـ 100 الف دينار والدراجة الهوائية (الشحن) ذات 125 حصان يتم تسجليها في قائممقامية القضاء”.

وأضاف، أن “دائرة مرور الانبار ستقوم بمحاسبة مالكي الدراجات بأنواعها المختلفة في حال عدم تسجيلها ومصادرتها عند تجوالهم في مناطق مختلفة من مدن الانبار “.

يشار الى ان قيادة شرطة الانبار منعت حركة الدراجات النارية باستثناء المسجلة في دوائر المرور لتنظيم حركتها وللحيلولة دون استخدامها في العمليات الإرهابية.



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