الكعبي يرد على “معين”..اتحدى ان يقدم وثيقة بإنني امنع استجواب محافظ البنگ المركزي

2020/12/20 | 18:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ردا على تصريح منسوب للمدعو ” معين الكاظمي ” لاحدى وسائل الاعلام المحلية ، بإن هناك استجواب لمحافظ البنگ المركزي وان السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب يمنع هذا الاستجواب .

وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، نود ان نعلم المدعو ” معين ” بإن مجلس النواب لديه لجنة مُشكّلة لغرض الاستجوابات يقدم فيها اي نائب من اصل ٣٢٩ عضو طلبا بالاستجواب ، فتقوم هذه اللجنة بدرجه وتدقيقه وبيان قانونيته ، ومن ثم عرضه لهيأة رئاسة مجلس النواب .

ونتحدى ان يقدم ” معين ” وثيقة صريحة بما صرح به ، علما ان السيد النائب الاول منذ يوم توليه المنصب ولا زال لغاية اللحظة وهو يدافع عن حقوق واموال الشعب العراقي التي هدرت ابان تسلم الحكومات الاتحادية السابقة والحالية ، والإدارات المحلية السابقة والحالية ومنها ” إدارة محافظة بغداد عندما كان ” المدعو ” معين رئيسا لمجلس محافظتها ، حيث هدرت ملايين من الدولارات في مشاريع وصفقات وهمية ، حيث كان الاجدر به متابعتها وانجازها وعدم الخوض في التسقيط السياسي لشخصية نذرت نفسها من اجل الدفاع عن حقوق الشعب العراقي ولم تتلطخ يداه سابقا وحاليا بالسحت الحرام من اموال الشعب .

سنتخذ كافة الاجراءات القانونية وسيكون القضاء العراقي المستقل هو الفيصل والحاكم بين صدق ما يدعيه المدعو ” معين ” وبين التصريحات التسقيطية عبر وسائل الاعلام .

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