بعد يوم من ارتفاع الدولار.. زيادة بالاسعار تدخل المواطنين حالة الانذار

2020/12/20 | 18:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بعد يوم من قرار وزارة المالية رفع اسعار الدولار امام الدينار شهدت الاسواق ارتفاعا قياسيا باسعار المواد العذائية.

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