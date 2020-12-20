العمليات المشتركة تعلن نتائج عملياتها الامنية في خمس محافظات

2020/12/20 | 18:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، عن نتائج عملياتها الامنية في خمس محافظات.

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