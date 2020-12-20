وزير النقل يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع ربط ميناء الفاو بتركيا

2020/12/20 | 18:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدَّد وزير النقل ناصر حسين بندر، الاحد، موعدَ إنجاز قناطر مرور القطار من بغداد إلى الموصل ثم تركيا، فيما أشار إلى وجود خطة لربط ميناء الفاو بتركيا. وقال بندر للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إنه “بدأ التفكير بشكل جدي لإعادة تشغيل القطار من بغداد الى الموصل ومن ثم إلى تركيا، إذ تمَّ …

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