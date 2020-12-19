اللجنة المالية: ليس لدينا صلاحيات بشأن رفع سعر الدولار

2020/12/20 | 18:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية يوم الاحد، ان مجلس النواب لا يمتلك صلاحيات بشأن رفع سعر صرف الدولار.

واوضح النائب شيروان ميرزا عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان المجلس ليس لديه اي صلاحيات بشأن قرار البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار، مؤكدا ان اللجنة المالية ربما تستطيع اعادة مشروع قانون الموازنة المالية الى الحكومة.

وعلى صعيد متصل، قال الخبير القانوني جمال السدي في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب لديه الصلاحيات في استجواب واقالة وزير المالية او محافظ البنك المركزي، كون احدهما وزير والاخر بدرجة وزير.

واضاف الاسدي: ان مجلس النواب لديه الصلاحيات ايضا باستجواب واقالة اي وزير بل وحتى الحكومة الاتحادية، وكذلك استجواب الشخصيات التي وافقت ووقعت على المنهاج الحكومي، مشيرا الى ان قرار الاستجواب من قبله هو دستوري.

وكان قرار رفع صرف سعر الدولار، قد انعكس مباشرة على سوق العملات في محافظات العراق واقليم كوردستان، بشكل كان التعامل في الاسواق مستمرا لساعات متأخرة من ليلة السبت، فيما تسبب قرار الرفع بركود الاسواق التجارية، وايضا حالة القلق من ارتفاع الاسعار، كما اغلقت بعض الاسواق التجارية ابوابها امام المواطنين احتجاجا على القرار.

وارتفع سعر المواد الغذائية نحو 250 الى 500 دينار على جميع المفردات الضرورية والحياتية.

وكان البنك المركزي قد اصدر السبت 2020/12/19/ بيانا، جاء فيه: انه " بالنظر إلى تغيير سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) إلى الدينار العراقي اعتبارا من (20/12/2020)، سيتم اعتماد أسعار الصرف كما مبين أدناه:

1450 سعر شراء الدولار من وزارة المالية.

1460 سعر بيع الدولار للمصارف من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية.

1470 سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

PUKmedia خاص

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