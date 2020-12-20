خبير قانوني: مجلس النواب لديه صلاحية اقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

2020/12/20 | 18:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خبير قانوني اليوم الأحد، ان مجلس النواب لديه صلاحية استجواب واقالة الوزراء او من هم بدرجة وزير في الحكومة الاتحادية.

وقال الخبير القانوني جمال السدي في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب لديه الصلاحيات في استجواب واقالة وزير المالية او محافظ البنك المركزي، كون احدهما وزير والاخر بدرجة وزير.

واضاف الاسدي: ان مجلس النواب لديه الصلاحيات ايضا باستجواب واقالة اي وزير بل وحتى الحكومة الاتحادية، وكذلك استجواب الشخصيات التي وافقت ووقعت على المنهاج الحكومي، مشيرا الى ان قرار الاستجواب من قبله هو دستوري.

هذا وكان عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي، قد أكد اليوم الاحد، ان اقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ليست بعيدة، مشيرا الى ان مجلس النواب لن يسمح بسياسة التجويع وارضاخ الشعب نحو التطبيع.

وقال الوائلي في بيان تابعه PUKmedia، "وجّهنا في اللجنة المالية كتاباً الى (رئاسة مجلس الوزراء) لتنفيذ بنود (الورقة البيضاء) وكذلك تقديم مقترحات اللجنة من اجل تعظيم الايرادات وحل المشاكل التي تقف عائقاً امام حل الازمة المالية وتقدم الاقتصاد العراقي".

واضاف ان "السلطة التنفيذية مازالت متكاسلة ومتراخية وتلجأ الى قوت المواطن بشكل مباشر"، مشيرا الى ان "اول اجراء اتخذته هو رفع سعر صرف الدولار وسربت بشكل لا يخلو من التقصير نسخة غير رسمية من الموازنة لتلوح بسياسة تقشفية قاسية يدفع ثمنها المواطن".

وتابع "نقولها (من الاخير) لن نسمح بسياسة التجويع ولن نسمح بمحاولة ارضاخ الشعب نحو التطبيع"، لافتا الى ان "اقالة (وزير المالية) و (محافظ البنك المركزي) وكل المسؤولين عن ذلك ليست ببعيدة".

PUKmedia خاص

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