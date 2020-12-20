صعود أسعار الأدوية في العراق.. همام الصيدلي

2020/12/20 | 18:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب الصيدلاني همام:

توضيح بخصوص الادوية

الادوية التي في الصيدليات تاتي من مصدر واحد وهو المذخر،

المذخر هو الموزع الرئيسي للصيدليات

وهذا المذخر يسحب الادوية من المكاتب بالدولار ويبيع الى الصيدليات بالدولار – في المقابل الصيدلية تبيع الى المواطن بالدينار

يعني : الصيدلية تاخذ دينار وتسدد للمذاخر دولار ، لهنا تمام .

اكو نقطة مهمة وهي : انتم هاي الادوية مشتريها سابقا وحسب سعر الدولار القديم فليش راح ترفعون سعرها ؟

اني اجاوبك : الادوية في الصيدليات لا تُشترى من المذاخر نقداً وانما بالاجل

يعني هاي الادوية الي تشوفها بالصيدلية بنسبة ٨٠٪؜ فلوسها غير مسددة الى المذاخر

فعندما يتم تسديدها مستقبلا سيتم وفق السعر الجديد .

فيضطر صاحب الصيدلية الان لرفع السعر على المواطن حتى يتمكن من تسديد المذاخر مستقبلاً .

فمن تشوفون الادوية صعدت لدكولون الصيادلة وحوش وصعدوا السعر وهم ماخذين الادوية بالسعر السابق .

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