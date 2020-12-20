خمسة وعود لإنهاء معاناة نادي القاسم

2020/12/20 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

تعهد التاجر حسين الرماحي بدعم فريق كرة القدم بنادي القاسم الرياضي لإنهاء أزمته.

وقال الرماحي لـ /المعلومة/ إن “نادي القاسم يمثل محافظة بابل وعكس صورة ايجابية عن المحافظة من خلال الاداء الكبير الذي يقدمه في دوري لكرة الممتاز”.

واوضح أن الفريق يستحق الدعم الكبير لتقديم افضل ما لديه، حيث قررنا دعم الفريق من خلال اقامة معسكر تدريبي في احدى الدولة الاوروبية وكذلك توفير حافلة للفريق وسكن جديد لهم وتأمين مبالغ للاعبين فضلاً عن توفير التجهيزات”.

يذكر ان فريق القاسم حقق فوزه الاول في دوري الكرة الممتاز بعدما تغلب على الحدود بهدفين.



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