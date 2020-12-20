لجنة نيابية: الحكومة ترضخ الشعب للتطبيع واقالة وزير المالية ومحافظ المركزي ليست بعيدة

2020/12/20 | 18:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي، الاحد، ان اقالة وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى مخيف ليست بعيدة.، فيما اشار الى ان الحكومة تسعى لارضاخ الشعب الى التطبيع.وقال الوائلي في بيان تلقته “الايام”، اننا”وجّهنا في اللجنة المالية كتاباً الى (رئاسة مجلس الوزراء) لتنفيذ بنود (الورقة البيضاء) وكذلك تقديم مقترحات اللجنة من اجل تعظيم الايرادات وحل المشاكل التي تقف عائقاً امام حل الازمة المالية وتقدم الاقتصاد العراقي”.واشار الى، ان “السلطة التنفيذية مازالت متكاسلة ومتراخية وتلجأ الى قوت المواطن بشكل مباشر”، مشيرا الى ان “اول اجراء اتخذته هو رفع سعر صرف الدولار وسربت بشكل لا يخلو […]

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