عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي قرب الناصرية

2020/12/20 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بانفجار عبوة ناسفة على رتل للدعم اللوجستي للتحالف الدولي قرب مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، مستهدفة رتلاً للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي على طريق الناصرية السريع".وأضاف أن "الانفجار أسفر إصابة احد حمايات الشركات الامنية المرافقة للرتل وتضرر عجلتين من الرتل".

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