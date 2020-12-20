ينبغي ان يرد التهديد إلى نحر اصحابه! - فارس محمود

2020/12/20 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود (رد على تغريدة مقتدى الصدر بخصوص الحزب الشيوعي)ثمة سؤال كان يراودني على طول الخط من الايام الاولى لتأسيس "تحالف سائرون ألا وهو": اذا قرر احد اطراف هذا التحالف، الحزب الشيوعي العراقي، ان ينسحب لأي سبب كان، عجبا ماذا سيكون عليه رد فعل الطرف المقابل، التيار الصدري؟! هل سيتعامل التيار الصدري بروح "رياضية" مع الموضوع، هل سينظر ويتعامل مع الامر ببساطة كالتالي: انها شراكة طوعية، قامت بها احزاب وت ......





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