السفير العراقي والمندوب المصري لدى جامعة الدول العربية يؤكدان أهمية مواصلة التعاون المشترك

2020/12/20 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكد سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوب جمهوريّة مصر العربيّة الدائم لدى جامعة الدول العربيّة، محمد أبو الخير، أهمية مواصلة أُطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سفير جمهوريّة العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيّة أحمد نايف الدليمي التقى السفير محمد أبو الخير مندوب جمهوريّة مصر العربيّة الدائم لدى جامعة الدول العربيّة"، لافتة إلى أنه "في بداية اللقاء قدَّم السفير الدليمي واجب التهنئة للسفير أبو الخير بمناسبة تعيينه مندوباً دائماً لجمهوريّة مصر العربيّة لدى جامعة الدول العربيّة، مُستعرضاً بعدها العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين جمهوريّة العراق وجمهوريّة مصر العربية الشقيقة".

وأضافت، أن "السفير العراقي أكد على أهمية مواصلة أُطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في ضوء توافق الرؤى بشأن القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية، مُشيراً إلى حرص جمهوريّة العراق على تعزيز وتطوير آليات العمل العربيّ المشترك ودعم القضايا المصيرية التي تواجه الأمة العربيّة".

من جانبه أشاد السفير محمد أبو الخير بـ"عمق العلاقات الأخوية بين جمهوريّة مصر العربيّة وجمهوريّة العراق وما تشهده من متانة وقوة على كافة الصُعد، مستعرضاً سُبُل تطوير العلاقات الثنائيّة بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين"، مُنوهاً بـ"أهمية التنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربيّة والإقليمية".

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