الكعبي يرد على قيادي في الفتح ويتوعد بملاحقته قانونياً

2020/12/20 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدر النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاحد، بياناً رد فيه على تصريحات لقيادي في تحالف الفتح اتهمته، بالوقوف وراء منع استجواب محافظ البنك المركزي، داخل البرلمان.وجاء في البيان، "ردا على تصريح منسوب للمدعو (معين الكاظمي)، لاحدى وسائل الاعلام المحلي، بإن هناك استجواب لمحافظ البنك المركزي، وان حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب يمنع هذا الاستجواب ، نود ان نعلم المدعو معين، بإن مجلس النواب لديه لجنة مُشكّلة لغرض الاستجوابات، يقدم فيها اي نائب من اصل 329 عضو طلبا بالاستجواب ، فتقوم هذه اللجنة بدرجه وتدقيقه وبيان قانونيته، ومن ثم عرضه لهيأة رئاسة مجلس النواب . وتابع "نتحدى ان يقدم معين، وثيقة صريحة بما صرح به"، مشيرا "علما ان النائب الاول منذ يوم توليه المنصب ولا زال لغاية اللحظة وهو يدافع عن حقوق واموال الشعب العراقي التي هدرت ابان تسلم الحكومات الاتحادية السابقة والحالية ، والإدارات المحلية السابقة والحالية ومنها إدارة محافظة بغداد عندما كان معين، رئيسا لمجلس محافظتها ، حيث هدرت ملايين من الدولارات في مشاريع وصفقات وهمية ، حيث كان الاجدر به متابعتها وانجازها وعدم الخوض في التسقيط السياسي لشخصية نذرت نفسها من اجل الدفاع عن حقوق الشعب العراقي ولم تتلطخ يداه سابقا وحاليا بالسحت الحرام من اموال الشعب ".واختتم البيان بالقول "سنتخذ كافة الاجراءات القانونية، وسيكون القضاء العراقي المستقل هو الفيصل والحاكم بين صدق ما يدعيه المدعو معين وبين التصريحات التسقيطية عبر وسائل الاعلام ".

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