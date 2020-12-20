الداخلية : حادثة قتل شقيقتين في بغداد جنائية والجاني كان تحت تأثير الكحـول

2020/12/20 | 19:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة الداخلية إن حادثة قتل شقيقتين كانت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي قد تداولتها وقعت في العاصمة بغداد وليس في كركوك .وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام بالوزارة اللواء سعد معن ، في بيان صحفي ، ان " حادثة قتل الفتاتين زهراء وحوراء ، على يد شقيقهما وقعت ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ، وهي جنائية بحتة ".واضاف ان " شقيق الضحيتين ادعى ان الحادثة جريمة شرف، فيما بينت المعلومات خلال التحقيقات انه كان تحت تأثير الكحول ساعة تنفيذ الجريمة "./انتهى5

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