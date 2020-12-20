العراق: نائب عن سائرون يعلق على تخفيض رواتب الموظفين

2020/12/20 | 19:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب عن تحالف سائرون العراقي جواد الموسوي، الاحد، على تخفيض رواتب الموظفين.

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