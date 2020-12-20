رتل عسكري أمريكي يضم 73 الية يدخل سوريا عبر معبر الوليد

2020/12/20 | 19:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

دخل رتل عسكري جديد مؤلف من 73 آلية تابعة للجيش الأمريكي، إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد على الحدود العراقية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

وحسب الوكالة، فإن الرتل الأمريكي محمل بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها في الأراضي السورية، وأن 6 سيارات تابعة لقوات سور...

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