بالصور .. أجراء يقطعون شوارع وجسور رئيسة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم في البصرة

2020/12/20 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قطع محتجون عدد من الطرق والجسور الرئيسية بالبصرة احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ تسعة أشهر وعدم تحويلهم إلى عقود وزارية.

واقدم العاملون من ذوي الثلاثين الف وظيفة التي اطلقتها المحافظة عقب الاحتجاجات، اقدموا على قطع جسور الزبير وطرق محمد القاسم والمطار فضلا عن قطع الشارع العام الذي يؤدي إلى الشركات النفطية بالإضافة إلى الطريق المؤدي نحو ميناء خور الزبير وقطع الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر الاستراتيجي.

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