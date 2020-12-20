شرطة السليمانية تعرض اعترافات متهمين قاما بخطف مواطن وتعذيبه

2020/12/20 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرضت شرطة محافظة السليمانية، اعترافات شخصين قاما بضرب شاب ونشر مقطع مصور للعملية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المتحدث باسم شرطة المحافظة سركوت أحمد أكد ان عملية القبض على المتورطين بالحادث تمت خلال اقل من اربع وعشرين ساعة من ارتكابهما الجرم، مبينا ان المتهمين اعترفا بتورطهما بخطف المواطن وتعريضه للتعذيب والاستهزاء واجباره على تقبيل حذاء أحدهما، في حين أكد المجني عليه ان الشخصين قاما باستدراجه بحجة إعادة مبلغ كان له بذمتهما، ليقوما بخطفه والاعتداء عليه بالضرب المبرح والاهانة.

وكان المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أثار موجة من السخط لدى المتابعين بسبب ما يتعرض اليه الضحية من معاملة لا إنسانية.

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