المالية النيابية تتحدث عن إقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

2020/12/20 | 19:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اكد عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي، الاحد، ان اقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ليست بعيدة، فيما اشار الى ان البرلمان لن يسمح بسياسة التجويع وارضاخ الشعب نحو التطبيع.وقال الوائلي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “وجّهنا في اللجنة المالية كتاباً الى (رئاسة مجلس الوزراء) لتنفيذ بنود (الورقة البيضاء) وكذلك …

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