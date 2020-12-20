عاجل: الكعبي: لم أمنع استجواب محافظ البنك المركزي

2020/12/20 | 19:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، أنه لم يمانع استجواب محافظ البنك المركزي داخل مجلس النواب.وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته “عراقي نيوز”، إنه “ردا على تصريح منسوب للمدعو “معين الكاظمي” لإحدى وسائل الإعلام المحلية بأن هناك استجوابا لمحافظ البنك المركزي وأن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي يمنع هذا الاستجواب، نود أن نعلم المدعو “معين” بأن مجلس النواب لديه لجنة مُشكّلة لغرض الاستجوابات يقدم فيها أي نائب من أصل 329 عضوا طلبا بالاستجواب، فتقوم هذه اللجنة بدرجه وتدقيقه وبيان قانونيته، ومن ثم عرضه لهيأة رئاسة مجلس النواب”.وأضاف البيان، […]

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