تفاؤل كبير لإقامة “خليجي 25” في العراق

2020/12/20 | 19:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاص…

يدرس الاتحاد الخليجي بكرة القدم، اقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج “خليجي 25” في العراق.

وقال ممثل العراقي في الاجتماع كوفند عبد الخالق لـ /المعلومة/ إن “الاتحاد الخليجي بكرة القدم، عقد اليوم اجتماعاً في العاصمة القطرية الدوحة لبحث ملف خليجي 25”.

واوضح أن “الاجتماع شهد مباحثات بشان ملف العراق، حيث ابدى اعضاء الاتحاد تفاؤلهم بإقامة البطولة على ملاعب العراق والبنى التحتية، حيث شكل لجنة لزيارة الملاعب وتقييمها”.

يذكر ان البطولة ستقام نهاية عام 2021 المقبل.



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