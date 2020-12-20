المشهداني: تلاعب بمخصصات رواتب الموظفين بإضافة 10 ترليونات بموازنة 2021

2020/12/20 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الاحد، عن وجود ارقام مضافة في الموازنة تثير العديد من علامات الاستفهام، مبينا ان الموازنة تتضمن تخفيض مخصصات الموظفين 50% ومن جانب اخر تم اضافة مبلغ 10 ترليون على اجمالي الرواتب وسط غياب تفاصيل هذه المبلغ.

وقال المشهداني لـ/المعلومة/ ان “مسودة موازنة 2021 المسربة تتضمن تخفيض مخصصات رواتب الموظفين بنسبة 50%”، مشيرا الى ان “هذا التخفيض يفترض ان يقابله انخفاض اجمالي الاموال المخصصة للرواتب بقيمة الثلث”.

واوضح المشهداني ان “مايثير الاستغراب هو زيادة المبلغ بواقع 10 ترليونات دينار ومن دون تفسير كيفية زيادة المبلغ “.

وتابع ان “الموازنة تعتمد على بابين في كل عام استثمارية وتشغيلية الا ان موازنة 2021 اضيف لها باب اسمه برامج خاصة ومخصص لها 33 ترليون للرئاسات الثلاث ومن دون ايضاح عن ماهية البرامج الخاصة الذي خصص لها هذه الرقم المهول الذي يعادل موازنة دولة اخرى”.انتهى25و

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