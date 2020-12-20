مسرور بارزاني يقول متأسفا: رواتب موظفي إقليم كوردستان باتت ورقة ضغط سياسية

2020/12/20 | 19:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بغداد – ناس

قال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، الاحد، أنه لم يبق أمام بغداد أي مبرر لتسوية الخلافات مع أربيل، فيما اتهمها باستخدام ورقة رواتب موظفي الاقليم كوسيلة ضغط ضد الشعبي الكوردي، بحسب تعبيره.

جاء ذلك اليوم 20 كانون الاول 2020، خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وناش الطرفان "الوضع في العراق وآخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيما آليات حل المشاكل العالقة بين الجانبين".

وأشار بارزاني إلى أنه "لم يبقِ أي مبرر لحكومة بغداد في سبيل تسوية الإشكالات سعياً للتوصل إلى اتفاق على أساس الدستور"، قائلا: "للأسف، باتت مسألة الرواتب تستخدم كورقة ضغط سياسية ضد شعب كوردستان".

وأكد بارزاني أن "الحكومة الاتحادية، وطيلة العام الجاري 2020، لم ترسل لغاية الآن ولو جزءاً من الرواتب لأكثر من ستة أشهر".

وطالب بارزاني "الأمم المتحدة بأن تلعب دورها الفعّال من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وبما يضمن تأمين الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان بموجب الدستور

وشدد المجتمعون على "ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار لإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة، ودعا رئيس الحكومة في الوقت نفسه بتطبيق الاتفاقية كما هي، وليس مجرد تنفيذ بعض الإجراءات الصورية".

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