بالصور.. إنقاذ سائق شاحنة من حادث سير باعجوبة

2020/12/20 | 19:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت فرق الدفاع المدني، الاحد، من انقاذ سائق محتجز داخل شاحنة نوع لوري نتيجة حادث اصطدام بشاحنة آخرى نوع لوري ايضاً في منطقة نفق الشرطة ببغداد .

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