ترجيح تمرير قانون الموزانة المالية الليلة

2020/12/20 | 19:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية يوم الاحد، تمرير التصويت على الموازنة المالية لعام 2021 مساء اليوم.

وكان مجلس الوزراء الاتحادي، قد اعلن اليوم، عن استكمال جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

واوضح النائب شيروان ميرزا عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي بشأن مشروع قانون الموازنة المالية المقبلة مازال مستمرا، مرجحا، تصويت المجلس على المشروع مساء اليوم.

واضاف: ان تمرير الحكومة للموازنة المقبلة بتحديد سعر صرف الدولار بـ 1450 ديناراً للدولار الواحد، سيدفع مجلس النواب الى اعادته، لافتا الى ان حصة الاقليم في الموازنة المالية ستحدد وفق تسليم 250 الف برميل نفط يوميا ونصف ايرادات المنافذ الحكومية.

PUKmedia خاص

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