سلالة كورونا الجديدة.. قرارات فورية بعد “الإعلان المزعج”

2020/12/20 | 19:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]سريعا جدا، كشفت العديد من الدول حول العالم عن التدابير الوقائية التي ستتخذها، وذلك على خلفية إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، خروج السلالة الجديدة من فيروس كورونا عن السيطرة.

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