استثمار المثنى: مشروع الاستزراع السمكي سيوفر 825 فرصة عمل

2020/12/20 | 19:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية تؤمن معبراً يساعد بإعادة النازحين في العظيمأعلن قائد الفرقة المدرَّعة التاسعة اللواء الركن وليد مجيد، اليوم الأحد، تأمين معبر الميتة الرابط بين ناحية العظيم ومنطفة البيشكان لنقل القطعات العسكرية والمواطنين.

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