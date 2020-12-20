شاهد بالجدول: قائمة بالموازنات السنوية للعراق التي حققت فائضًا والتي حققت عجزًا

2020/12/20 | 19:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اظهر جدول لقيمة الايرادات والنفقات للموازنات السنوية في العراق منذ 2004 وحتى 2020، نسبة العجز والفائض في كل عام.

ويبلغ العجز المخطط بموجب مشروع قانون الموازنة المقترح لسنة 2021 بمقدار 58.261 ترليون دينار وبارتفاع 53% عن العجز المخطط بموازنة سنة 2019.

وبينما حققت أغلب موازنات العراق فائضاً متراكماً بالايرادات المتحققة قياساً بحجم المصروفات الفعلية نتيجة سوء التخطيط المتكرر بإعداد الموازنات طوال فترة 17 سنة وقد أنعكس ذلك سلباً في ارتفاع مديونية العراق من خلال اللجوء الى الاقتراض لتغطية العجز المخطط،

وبلغت الايرادات الفعلية خلال الفترة الممتدة بين 2004 -2019 بمقدار (1231) ترليون دينار، في حين بلغ اجمالي المصروفات لنفس الفترة بمقدار (1172) ترليون دينار.

ويوضح الجدول أدناه حجم الفجوة الهائلة بين العجز المخطط والعجز الفعلي:

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