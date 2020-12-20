2020/12/20 | 19:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت ممثلة منطقة النورماندى الفرنسية "أماندين بوتى" البالغة من العمر 23 عاما بلقب ملكة جمال فرنسا لعام 2021، فى الحفل الذى أقيم يوم السبت بدون جمهور والذي وصادف مرور 100 عام على انطلاق المسابقة

واختيرت أماندين من بين 29 مرشحة، تراوحت أعمارهن بين 18 و24 عاما وفقًا لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية وكان الوصيفات الأربع لبوتى هن: لو آن لورفولان، وأوريلى رو، ولارا جوتييه، وأبريل بن عيون.

وتسلمت "بوتى" التاج من ملكة جمال العام الماضي "كليمنس بوتينو" والتي أثار فوزها جدلًا واسعًا في المجتمع الفرنسي، لأنها من

PUKmedia عن وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حفل بدون جمهور.. تسمية ملكة جمال فرنسا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في حفل بدون جمهور.. تسمية ملكة جمال فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).