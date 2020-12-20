كتاب جديد.. مندلي المدينة المنسية

2020/12/20 | 19:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا الكتاب الذي الآن بين يدي القراء، من تأليف الدكتور بندر علي اكبر شاكه، طبع لأول مرة عام 2020 في مطبعة دار و منشورات جلجكامش، وشرح الكاتب شرحا تفصيلياً عن المدينة و ما يدور فيها من الأحداث والتطورات.

قسم الؤلف كتابه الى قسمين وحسب فترتين من الزمن، القسم الأول يبدأ من العام 1966 -1975، والقسم الثاني من 1975 -2020.

والقسم الأول يتضمن الأحداث من 1966-1975، ويتكون من المقدمة وعدة الفصول.



الفصل الأول يبدأ من تقديم عرضاً موجزاً عن المدينة من ناحيتي التاريخي والجغرافي والصراع بين الصفويين و العثمانيين على حكم مندلي، كما اشار الكاتب الى فترة الإمارة البابانيية وموقع مندلي فيها، والادارة الذاتية في المدينة، وسكان مندلي وحالتهم الاجتماعية في ظل الحكومات العراقية، واشار فيها محلات مدينة مندلي وعدد النفوس في كل محلة وفق احصاء (1957)، ايضا اللغة التي كانت سائدة في مدينة مندلي، ايضا شرح فيها البنية التحتية الاقتصادية في المدينة، وظروف السياسيية للمدينة في ظل نظم البعث وبعد سقوطه.

ثم جاء الفصل الثاني من الكتاب والتي يشرح فيها نمو القومي الكوردي في المدينة، ووزع الكاتب هذا الفصل الى عديد من العناوين الفرعية: الاضطهاد القومي الذي تعرض له الكورد في مندلي، نمو الشعور القومي الكوردي في المدينة، تشكيل الخلايا الحزبية الأولى للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مندلي، حملة الاعتقالات في صفوف تنظيمات الفرع الخامس وإلقاء القبض على عدد من رفاقنا، إتفاقية (11 آذار 1970م) وآثارها على المدينة.

الفصل الثالث من الكتاب جاء بعنوان أبناء مندلي في أحضان الثورة الكوردستانية التحررية المسلحة، وموزعة على عدد من العناوين الفرعية، مثل: مساهمة أبناء مندلي في النشاطات المختلفة لثورة أيلول التحررية، المتطوعون من أبناء المدينة في صفوف البيشمركة.

والفصل الرابع والأخير من هذا القسم، يتضمن عديد من المواضيع، منها، المناخ السياسي والعسكري الذي ولدت الإتفاقية في ظله، موقف قيادة حزب الديمقراطي وثورة ايلول من إتفاقية الجزائر، اجتماع استثنائي لقيادة الحزب والثورة لدراسة رسالة البارزاني حول إتفاقية الجزائر، مدينة مندلي واهلها بعد إتفاقية الجزائر، وخلاصة عن القسم الأول من الكتاب.

والقسم الثاني من الكتاب يتضمن الأحداث من العام (1976-2020) ويتكون من المقدمة، وعدد من الفصول.

ويبدأ الفصل الأول تحت عنوان، الإعلان عن تشكيل الإتحاد الوطني الكوردستاني، وموزعة الى عديد من العناوين الفرعية.



العصبة الماركسية اللينينية الكوردستانية (كومةلة).



دور الأبناء المدينة في التنظيمات الثورية الجديدة.



تشكيل الخلايا المسلحة في المدن والجبال.

ويأتي الفصل الثاني من هذا القسم تحت عنوان العمليات الفدائية التي قامت بها منظمة الصقر الأحمر في بغداد.



العملية الثانية وموقفنا الشخصي منها.



عملية اعتقالي ومحاكمتي أمام محكمة الثورة.



قصة العملية الثانية الكارثة كما رواها لي (ج.ك) في المعتقل.



موقف اعضاء منظمة الصقر الأحمر اثناء وجودنا في المعتقل.



بعد اطلاق سراحي من السجن.



محاولة هروب اعضاء الصقر الأحمر من معتقل الأمن العامة.

الفصل الثالث من هذا القسم ياتي تحت عنوان ألتحاق شباب مندلي بالثورة الكوردستانية الجديدة.

وموزعة الى عدد من الفقرات: مقابلة المدير العام لتربية الرصافة وطلب النقل منه الى اربيل .



إلتحاق شباب مندلي بالثورة الكوردستانية الجديدة.



إنتفاضية شعب كوردستان ومساهمة ابناء مندلي في بناء بعض المؤسسات الرسمية والحزبية.



اهتمام مام جلال والقياديين بكوميته مندلي واعضائها وبأهالي مندلي.



الإستعدادات التي جرت لإسقاط نظام البعث والعمل لما بعد السقوط.



تنفيذ خطة التحرك والإنتشار في بغداد وخانقين ومندلي وبدرة.



تحرير مدينة مندلي من أزلام البعث وأجهزته القمعية ومن آثار التعريب والتبعيث.



تشكيل مركز تنظيمات بغداد للإتحاد الوطني ودور شباب مندلي في إدارتها.



خيبة أمل أبناء مندلي بعد استلام سياسي الشيعة والكورد لزمام السلطة في العراق.



موقف الحكومة العراقية الجديدة من هذه الأحداث المأساوية الإرهابية في مندلي.

الفصل الرابع تحت عنوان مدينة مندلي والمناطق المتنازعة عليها في ظل الحكم الديمقراطي الإتحادي.

وموزع على عدد من العناوين الفرعية: إبعاد المناضلين الذين ضحوا من اجل مندلي من الميدان السياسي والإداري.



حرمان الكوادر السياسية من مندلي وبغداد من المشاركة في حكومة بغداد الجديدة.



صمت القيادات الكوردستانية إزاء الخروقات التي ترتكبها الأحزاب والحركات السياسية الشعية في المناطق المتنازعة عليها.



ما لم يتمكن نظام البعث من تحقيقة في كوردستان يكاد أن يتحقق في ظل النظام العراقي الجديد.



مصير مدينة مندلي بعد الأحداث المأساوية التي مرت بها قبل وبعد قيام الحكم الجديد في العراق.

ثم ياتي في ختام الكتاب الخلاصة والعبر والدروس.

PUKmedia عمر رشيد

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