الاستخبارات تعتقل منفذي اغتيال مسؤول.. وتطيح بمطلوب كبير

2020/12/20 | 19:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن وكالة الاستخبارات، الأحد، اعتقال منفذي عملية اغتيال مسؤول محلي، والإطاحة بمطلوب كبير في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، 20 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "فريق مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الديوانية تمكنت، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على متهمين اثنين نفذوا عملية اغتيال نصير كاظم الأوسي، عضو لجنة التعويضات لضحايا الإرهاب في محافظة الديوانية".

وفي بيان آخر، قالت الوكالة، إنّ " مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد قادة داعش المطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والذي عمل بما يسمى قاطع ديالى بمنصب مسؤول مفرزة تفخيخ".

وأضاف البيان، أنّ عملية الاعتقال جرت "من خلال تشكيل فريق عمل مختص من استخبارات اللواء السادس الفوج الأول ونصب كمين محكم له جنوب غربي بغداد"، مبينًا أنّ المعتقل "اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بالاشترك في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

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