التربية تُعلن يوم غدٍ موعداً لانطلاق امتحانات الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي

2020/12/20 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية تؤمن معبراً يساعد بإعادة النازحين في العظيمأعلن قائد الفرقة المدرَّعة التاسعة اللواء الركن وليد مجيد، اليوم الأحد، تأمين معبر الميتة الرابط بين ناحية العظيم ومنطفة البيشكان لنقل القطعات العسكرية والمواطنين.

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