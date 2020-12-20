استدعاء تسعة لاعبين من الحدود لمنتخب الركبي

2020/12/20 | 19:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

قرر الملاك التدريبي لمنتخب العراق للركبي استدعاء تسعة لاعبين من فريق الحدود الحاصل على لقب بطولة الجمهورية مؤخراً الى المنتخب الوطني باللعبة.

ومن المؤمل ان يشارك الحدود في البطولة العربية التي ستستضيفها مصر مطلع العام المقبل.

وتم استدعاء اللاعبين سرمد عبد، عمر طارق، حسين عدنان ، حيدر عباس ، مصطفى احمد ، انس فالح ، مهند عبد الكريم ،محمد صادق، علي انور.

يشار الى ان مدرب الحدود الكابتن مصطفى عبد يشرف على تدريب المنتخب الوطني للركبي.



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