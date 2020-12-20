2020/12/20 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : الشفاء 1964 وإستمرار إنخفاض الإصابات والوفيات بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 1027 حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا، و الشفاء 1964 ، وبواقع 17 حالة وفاة جديدة .واشار الموقف الوبائي اليومي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مختبرات الصحة سجلت 1027 حالة اصابة مؤكدة و1964 حالة شفاء […]

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