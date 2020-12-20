2020/12/20 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدمير ثلاثة أنفاق لداعش وجهد إستباقي بحثاً عن مطلوبين في ديالى والنجف إعتقال عصابة متخصّصة بالسرقة ومتهّم بحوزته عملة مزوّرة بغداد – فائز جواد النجف – سعدون الجابري نفذ اللواء الثاني في الحشد الشعبي عملية استباقية مشتركة في محور بادية النجف، وصولا الى الحدود العراقية السعودية.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (الزمان) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير ثلاثة أنفاق لداعش وجهد إستباقي بحثاً عن مطلوبين في ديالى والنجف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير ثلاثة أنفاق لداعش وجهد إستباقي بحثاً عن مطلوبين في ديالى والنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).