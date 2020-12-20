2020/12/20 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات ثلاث محافظات تطالب بإطلاق المعتقلين ومحاسبة القتلة محتجّون غاضبون يقطعون الطرق المؤدّية إلى شركات النفط في البصرة المحافظات – مراسلو (الزمان) شارك إلاف المتظاهرين الغاضبين من أصحاب الأجور اليومية ضمن شريحة الثلاثين الف درجة وظيفية تظاهرات واسعة أدت الى قطع الطرق المؤدية الى الشركات النفطية.فيما اكد احد افراد اللجنة التنسيقية للمتظاهرين […]

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