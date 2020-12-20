2020/12/20 | 20:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يهاجم الميليشيات ويحذر من خطر يهدد الأمن والاقتصاد الوطني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/20 | 20:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يهاجم الميليشيات ويحذر من خطر يهدد الأمن والاقتصاد الوطني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يهاجم الميليشيات ويحذر من خطر يهدد الأمن والاقتصاد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).