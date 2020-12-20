الدهلكي يدعوالكاظمي لاقالة وزير المالية بشكل ودي قبل اقالته داخل البرلمان

2020/12/20 | 20:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء الى اقالة وزير المالية بشكل ودي قبل المضي في إقالته داخل قبة البرلمان بعد الاداء الاكثر من فاشل في التعامل مع الملف المالي بالبلد، مشيرا الى ان وزير المالية تمادى كثيرا وتجاوز كل الحدود وكأنه يريد ايصال الشعب العراقي الى حافة الافلاس من خلال تطبيق نظرياته التي لا تنطبق على واقع العراق حتى بعد الف عام.

وقال الدهلكي في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، اننا “سبق وان طالبنا في مناسبات عديدة باقالة وزير المالية لشعورنا بانه غير قادر على ادارة محل صغير وليس وزارة بحجم وزارة المالية، واليوم نراه في تخبط واضح يعد موازنة بمجملها عقوبات للشعب العراقي”، مبينا ان “رواتب الموظفين ومخصصاتهم ومكافئة نهاية الخدمة للمتقاعدين والتراكمية للمدنيين والقوات الامنية السابقه والحاليه وملف تخصيصات النازحين جميعها خطوط حمراء ننصح وزير المالية او رئيسه في مجلس الوزراء ان لايفكروا في التلاعب بها”.

واضاف الدهلكي، ان “رئيس الحكومة بحال اراد حفظ ما تبقى من ماء وجه حكومته فعليه اقالة افشل وزير للمالية في تأريخ الدولة العراقية، اما دونها ستجعل الحكومة من نفسها خصم الى مجلس النواب وللشعب العراقي وحينها ستكون جميع الخيارات القانونية والشعبية مفتوحة أمامنا للدفاع عن حقوق الشعب العراقي وقوت المواطن البسيط”.

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