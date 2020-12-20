الصدر يحذر: الدولة بلا حدود

2020/12/20 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال زعيم التيار الصدري، اليوم الأحد، إن الحدود العراقية في خطر دائم، فيما بين أن العدو يتسلل والميليشيات تسيطر والتهريب على قدم وساق، حسب قوله.

واشار الصدر، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، إلى أنه سيستمر بالتبليغ، مبيناً أن "الحدود العراقية في خطر دائم فهي اسيرة الفساد كالعادة".

وأضاف الصدر، أن "العدو يتسلل والميلشيات تسيطر والتهريب على قدم وساق من مخدرات واموال ومسلحين وبضائع وغيرها مما عرض الامن والاقتصاد للخطر".

وختم زعيم التيار الصدري تغريدته بوسم "#دولة_بلا_حدود".

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