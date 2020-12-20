التربية تعلن جدول امتحانات الدور الثالث

2020/12/20 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية، الأحد، 20 كانون الأول، 2020، جدول امتحانات الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي.

وقالت الوزارة في بيان تقلته (بغداد اليوم)، إن "يوم غدٍ الأثنين الموافق الـ21 من شهر كانون الأول سيشهد انطلاق امتحانات الدور الثالث لطلبة الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي 2019 – 2020".

واضاف البيان أن "الوزارة هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية ، فضلاً عن ذلك إجراء عملية التعفير والتعقيم لها حفاظاً على سلامة الطلبة الاعزاء" .

وشددت الوزارة على الطلبة الممتحنين بـ"ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية والوقائية ، داعيةً بالوقت ذاته رؤساء المراكز الامتحانية الى اتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة إداء الأمتحانات ".

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