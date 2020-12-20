استهداف رتل للتحالف الامريكي قرب الناصرية بالعراق

2020/12/20 | 20:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأحد، بانفجار عبوة ناسفة على رتل للدعم اللوجستي للتحالف الامريكي قرب مدينة الناصرية في العراق....

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