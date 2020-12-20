2020/12/20 | 20:04 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني، الأحد، بانفجار عبوة ناسفة على رتل للدعم اللوجستي للتحالف الامريكي قرب مدينة الناصرية في العراق....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف رتل للتحالف الامريكي قرب الناصرية بالعراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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