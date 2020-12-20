الصدر: الحدود العراقية في خطر دائم

2020/12/20 | 20:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، من ان الحدود العراقية في خطر دائم فهي اسيرة الفساد كالعادة.

واكد في تغريدة على تويتر، ان “العدو يتسلل والمليشيات تسيطر والتهريب على قدم وساق من مخدرات واموال ومسلحين وبضائع وغيرها مما عرض الامن والاقتصاد للخطر”.

واختتم تغريدته بوسم”دولة بلا حدود”.

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