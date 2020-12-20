الدهلكي يدعو الكاظمي للحفاظ على ماتبقى من ماء وجه حكومته واقالة وزير المالية

2020/12/20 | 20:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الاحد، رئيس الحكومة للحفاظ على ما تبقى من ماء وجه حكومته واقالة “افشل” وزير للمالية في تأريخ الدولة العراقية.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “رئيس مجلس الوزراء مطالب باقالة وزير المالية بشكل ودي قبل المضي في إقالته داخل قبة البرلمان بعد الاداء الاكثر من فاشل في التعامل مع الملف المالي بالبلد”، مشيرا الى ان “وزير المالية تمادى كثيرا وتجاوز كل الحدود وكأنه يريد ايصال الشعب العراقي الى حافة الافلاس من خلال تطبيق نظرياته التي لا تنطبق على واقع العراق حتى بعد الف عام”.

واضاف الدهلكي، اننا “سبق وان طالبنا في مناسبات عديدة باقالة وزير المالية لشعورنا بانه غير قادر على ادارة محل صغير وليس وزارة بحجم وزارة المالية، واليوم نراه في تخبط واضح يعد موازنة بمجملها عقوبات للشعب العراقي”، مبينا ان “رواتب الموظفين ومخصصاتهم ومكافئة نهاية الخدمة للمتقاعدين والتراكمية للمدنيين والقوات الامنية السابقه والحاليه وملف تخصيصات النازحين جميعها خطوط حمراء ننصح وزير المالية او رئيسه في مجلس الوزراء ان لايفكروا في التلاعب بها”.

واكد الدهلكي، ان “رئيس الحكومة بحال اراد حفظ ما تبقى من ماء وجه حكومته فعليه اقالة افشل وزير للمالية في تأريخ الدولة العراقية، اما دونها ستجعل الحكومة من نفسها خصم الى مجلس النواب وللشعب العراقي وحينها ستكون جميع الخيارات القانونية والشعبية مفتوحة أمامنا للدفاع عن حقوق الشعب العراقي وقوت المواطن البسيط”.

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