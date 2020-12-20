الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية “نفط خانة” العسكرية

2020/12/20 | 20:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، عن نتائج عملية نفط خانة العسكرية في مرحلتها الثانية شمال شرق المحافظة.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “عملية نفط خانة العسكرية في مرحلتها الثانية والتي نفذت من قبل قطعات الحشد الشعبي من محوريين صباح اليوم شملت تمشيط اكثر من 5 الاف دونم في مناطق ذات تضاريس معقدة جدا وتم ضبط وتدمير اثنين من المضافات وتفكيك عبوة ناسفة”.

واضاف، ان “العملية اسهمت في تامين العمق الامني لنقاط المرابطة في التلال بالاضافة الى الطرق الزراعية والنسيمية والتي تمثل خطوط امداد لوجسيتية للحشد الشعبي كما انها امنت عدم وجود اي مضافات سرية في مناطق واسعة ومترامية”.

واشار الى ان “ الحشد الشعبي احبط 11 هجوم لداعش في نفط خانة خلال العام الجاري كان يحاول من خلالها الوصول الى ابار النفط في حقول نفط خانة الاستراتيجية الا ان الحشد قدم دماء زكية واحبط كل الهجمات”.

وتعد نفط خانة في اقصى شمال شرق ديالى من المناطق المهمة كونها تضم اقدم حقول العراق النفطية والتي بدء الانتاج الفعلي بها بعد 1920″.انتهى 25ف

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