2020/12/20 | 20:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة المثنى، الأحد، مباشرة شركة الخيرات العراقية العمل بمشروعها الزراعي الرابع لتربية الأسماك في بادية المثنى الجنوبية.

وذكر بيان لهيئة استثمار المثنى، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “شركة الخيرات العراقية باشرت العمل بتنفيذ مشروعها الزراعي الرابع في بادية المثنى الجنوبية لتربية الأسماك بالنظام المغلق (الاستزراع السمكي) الذي يعد من بين خمسة مشاريع تعمل الشركة على تنفيذها في المثنى لإنتاج لحوم الدواجن والابقار والاسماك وبيض المائدة بالإضافة إلى مشروع إنتاج المحاصيل الزراعية الذي سيباشر العمل بتنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وقال مدير عام هيئة استثمار المثنى عادل داخل الياسري إن “المشروع الذي ينفذ في بادية المثنى الجنوبية على مساحة (855) دونم وبكلفة تصل إلى أكثر من (66) مليار دينار عراقي يتضمن إنشاء (128) قاعة مغلقة لتربية الأسماك موزعة على ثمانية حقول بالإضافة إلى معمل لإنتاج الأعلاف ومفقس لبيوض الأسماك”.

من جانبه، أوضح المدير المفوض لشركة الخيرات العراقية محمد العبيدي أن “المشروع الذي ينفذ خلال فترة (24) شهراً يعد من بين مشاريع الاكتفاء الذاتي الخمسة التي تنفذ في المحافظة حيث تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من أربعة عشر مليون وأربع مئة ألف كيلو غرام من لحوم الأسماك سنوياً وهو مايسد حاجة المحافظة وعدة محافظات مجاورة لهذه المادة الغذائية”.

وبين أن “المشروع سيوفر (825) فرصة عمل مباشرة في المشروع إلى جانب نصف هذا العدد من العمالة غير المباشرة”.

وأشار بيان الهيئة إلى أن “شركة الخيرات العراقية كانت قد باشرت خلال الشهر الماضي بتنفيذ ثلاثة مشاريع كبرى في القطاع الزراعي ببادية المحافظة الجنوبية لإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وكذلك لحوم الابقار ومشتقات الحليب”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروع يمتد على نحو ألف دونم من أرض السماوة.. 15 مليون كيلوغرام من الاسماك ستضاف للبلاد وتشغيل نحو ألف شخص) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروع يمتد على نحو ألف دونم من أرض السماوة.. 15 مليون كيلوغرام من الاسماك ستضاف للبلاد وتشغيل نحو ألف شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).